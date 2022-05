Keskkonnakaitsjad Kullalaanes: lageraie ei ole üraskitõrje võte

Keskkonnakaitsja Farištamo Elleri tagasivaatel mainis entomoloog Heino Õunap mitmel korral, et üraskitõrjes on oluline üraskite poolt värskelt asustatud puude märkamine ja püünispuude langetamine ning nende õigeaegne metsast väljavedu. Ta rõhutas feromoonpüüniste kasulikkust püünispuude mõju toetamisel.

“Tegemist ei ole tavalise majandusmetsaga! Kullalaan on valla planeeringutega määratud linna rohealaks, sisuliselt puhkemetsaks ja on kaitsefunktsiooniga müra- ning reostustõkke mets Otepää vineeritehase ja linna vahel. Just seetõttu tuleb teha kõik, et selles riigimetsa osas kuuse-kooreüraski edasisele levikule piir panna,” leidis õppepäeval osalenud metsakonsulent Ülle Kuldkepp.