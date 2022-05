Rõuge vald peab juubelihõngulist laulu- ja tantsupidu

Endine Rõuge vald alustas viisteist aastat tagasi valla laulu- ja tantsupidude traditsiooniga, mis on valdade liitmise järel kenasti ka teiste piirkondade poolt omaks võetud. Nüüd on pidu saanud veelgi laiemad tiivad – liigutakse mööda suure valla erinevaid piirkondi. Sel aastal võõrustab kultuurirahvast Mehkamaa, Rõuge vallas eriline paik, kuna siin on ainukesena kasutusel võro keele u-lõpuline vorm ehk võru kiil.

Juubelipeol astub lavale 270 igas vanuses lauljat, tantsijat ja pillimängijat. Lauljaid on peole tulemas igast piirkonnast ehk Missost Mõnisteni. Haanja ja Rõuge lisavad mõnusalt rahvatantsu, sest just seal on senini tegutsevad segarahvatantsurühmad. Rõuges hoitakse järjepidevust – koolis tegutseb lausa mitu laste tantsurühma. Pillimängijad tulevad Mõniste Kooli Muusikapesast ning oma panuse annavad ka pärimusmusalaagri Varstu Volk osalejad. Missos toimetab meie valla ainuke teadaolev line-tantsuring, kes kindlasti peole tulemata ei jäta.

Meie vallas toimetab mitmeid viljakaid laululoojaid, nii tuleb esmaettekandmisele kolm selle peo jaoks tellitud segakooridele seatud Mari Kalkuni ja Anu Tauli laulu. „Mi jaos om väega tähtsa, et pidol kõlanu uma kiil ja uma kiil om tähtsä ka mi kandi laulurahvale," kergitab peo peakorraldaja Kadri G Laube repertuaari saladuseloori. Laube lisab, et oluline on see, et pidulistel oleks meel hea ning kava vaheldusrikas: „Juubelipidu on meie enda nägu, sest iga piirkond tuleb oma lemmiklugudega. Pidu ei ole ainult võrukeelne, kuid võru keel on kindlasti meid liitvaks ja väga oluliseks identiteeditunnetuslikuks elemendiks".