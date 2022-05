Endine meer: piirilinnal Valgal saab kord jälle olema linnapea

«Ka praegu on võimalik Valgale linnapea valida, kui on tahtmist,» ütleb Kalev Härk. «Iseküsimus, kas sellel on mõtet ja mis on tema roll. Kindlasti ei ole mõtet valida aulinnapead, kes käib tähtsalt ringi, aga midagi ei otsusta. Seda kindlasti ei taha. Aga ühel hetkel tekib [vallas] linnanõukogu, mis arutab linna asju ja sellel võiks olla linnapea.»