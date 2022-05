Aastane inflatsioon küünib Eestis ligi 20 protsendini – kaks ja pool korda rohkem kui Euroopas keskmiselt. Mida see näitab?

See näitab, et võrreldes vanade Euroopa riikidega on meie elukallidus veel suhteliselt madal, sest hindadel on, kuhu tõusta. Teiseks näitab see, et eluasemekulutused moodustavad meie keskmise tarbija korvist suhteliselt suure osa, sest eks seda hinnatõusu tavainimese jaoks veab eelkõige eluasemega – küte, elekter – seotud kulutuste kasvamine.