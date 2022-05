Küsitlus: kuidas saate hakkama kiire hinnatõusuga?

«Kui Venemaa Ukrainas sõda alustas, tegin ka endale tagavara võimaliku kriisi tarbeks. Nüüd võrdlen poes hindu varasemaga. Elan üksi ja elan maal. Kevad on toidulauda oluliselt rikastanud. Kasutan toiduks loodusest kättesaadavat, alates naadist, nõgesest, praegu võilill – kogu taim juurest õiteni. Kevadised taimed on vaheldus ning sealt saan vitamiinid ja jõu kätte. Seetõttu saab praegu poest ostetava toidu arvelt kokku hoida. Mõistan linnades elavaid lastega peresid, kelle vajadused on suuremad ja võimalused piiratud.»