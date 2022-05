Valgalannast sai pastor

Tamme sõnul tähendab ordinatsioon, et ta on nüüd täieõiguslik vaimulik, kel on näiteks võimalus kandideerida praostiks. «Sisuliselt midagi minu töös ei muutu. Kolm aastat olin diakoni ordinatsiooniga pastori kohusetäitja. Selle ajaga vaadatakse üle sobivus pastori tööks. See ordinatsioon on Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku tunnustus minu pastoritööle.»

Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku juhid märkisid ordineerimise põhjenduses, et see amet on Jumala kutsumine Tamme elus. «Meie ei ole need, kes kutsuvad, aga Jumal on see, kes kutsub ja seda me täna tunnistame ja kinnitame. Meie tunnistame, et see amet on loodud Jumala poolt – mitte inimeste poolt,» seisis põhjenduses.