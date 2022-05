Põlva Serviti legend: 13. kullaga on tore karjäärile punkt panna

Serviti võitis neljapäeval meistrikulla seitsmendat korda järjest, kuid lihtsalt see ei tulnud. Kevadeni liiguti Viljandi HC-ga punkt-punktis, aprilli algul kaotati võõrsil kangele konkurendile ja mulgid haarasid liidrirolli. 24. aprillil jäi Serviti kaotajaks Balti liiga finaalis, ent mais alistati Viljandi kahel korral kodusaalis ning meistrikarikas jäi jälle Põlvasse.

«Meistriliigat silmas pidades tuli Balti liiga finaalikaotus õigel ajal. See pani meid kõiki mõtlema, et me pole ju ometi nii kehvad. Vaatasime videosid, muutsime veidi kaitset ja saime lõpuks päris selgelt Viljandist jagu,» analüüsis 37-aastane Muuga hooaja otsustavaid lahinguid.

«Tervikuna tegime korraliku hooaja, mina isiklikult väärtustan koduseid tiitleid kõrgemalt ja nii polnud eurosarja või Balti liiga pettumus liiga suur. Viljandi oli igas sarjas kõva konkurent, aga eeldasingi, et just mulkidega sel hooajal trofeede pärast heitleme,» sõnas rekordilise 13. meistrikulla võitnud paremäär.

Muuga mängis meistriliigas 21 hooaega. 2002. aastal valiti ta Eesti parimaks meesjuunioriks, ent oli selleks hetkeks juba võitnud ühe liigakulla ja debüteerinud rahvuskoondiseski. 13 kulla, nelja hõbeda ja kolme pronksi kõrvale on tal veel panna üheksa Eesti karikavõitu ja kaks Balti liiga kulda.

«13. tiitliga on tore karjäärile punkt panna, nüüd on selleks õige aeg. Viimane hooaeg oli kindlasti huvitav, sest tase on ühtlasemaks muutunud ja tänavu olid kõik meeskonnad just kodus mängides päris rasked pähklid. Mulle uudne süsteem meeldis, sest see kohustab läbi hooaja hea olema ja mitte ainult kevadises play-offis,» hindas Muuga.

Tema sõnul on nende aastate sisse jäänud ohtralt erinevaid emotsioone ja mitu ägedat finaalseeriat koduses liigas. «Tavaliselt olid meie peamised konkurendid kas Kehra või Chocolate Boys, seega oligi mõnus vaheldus, et sel hooajal hoopis Viljandiga tiitlite nimel kemplesime,» arvas meistriliigas kaugelt üle tuhande värava visanud põlvalane.

Eesti koondises debüteeris Muuga juba 17-aastaselt, 2001. aasta detsembris. Viimaseks kohtumiseks jäi mullu mais käsipalli suuriigi Saksamaaga peetud EM-valikmäng. Rahvusmeeskonnaski kuulub Muuga omamoodi rekordimeeste hulka, sest on üks vaid viiest pallurist, kel kirjas üle saja koondisemängu.

«Koondisesärgis päris 20 aastat mul täis ei tulnud ja eks oli seal ka väiksemaid pause. Aga samas on üks eredamaid mälestusi just koondiseajast. 2011. aastal alistasime Sarajevos tugevad bosnialased kahe väravaga ning realiseerisin lõpuhetkedel kiirrünnaku imeviskega,» meenutas 113 korda Eestit esindanud Muuga 23:21 võidetud EM-valikmängu.