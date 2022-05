FOTOD ⟩ Tõrvas valmis liivast viiemeetrine Zelenskõid kujutav vabadussammas

Tõrva vallavanem Maido Ruusmann sõnas, et valmiv kuju on osa selleaastasest ettevõtmisest luua Tõrva kesklinna erinevatest skulptuuridest ja näitustest koosnev Vabaduse Park, mille eesmärk on panna inimesi mõtlema väärtuste üle, mis praegu näivad iseenesestmõistetavana. «On tuntav oht, et sõjaga hakatakse ära harjuma ning arvatakse, et see meid ei puuduta. Tegelik võitlus Ukrainas käib just meile oluliste väärtuste nimel – headus ja kurjus, demokraatia ja diktatuur, iseseisvus ja okupatsioon,» lisas ta.