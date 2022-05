Muusikakool korraldas uhke kontserdi

Seejärel võttis sõna muusikakooli direktor Marika Klimberg-Hyötyläinen, kes õnnitles kohaletulnuid pidupäeva puhul ning luges aktusel päevakohaseid luuletusi ja sententse, mille valiku andsid lahkesti Räpina raamatukogu töötajad kuue luuleraamatu näol. «Jääb üle vaid tõdeda, et meie raamatukogus on suurepärane valik teoseid ning töötajate abivalmidus on kõrges hinnas,» ütles Klimberg-Hyötyläinen.

12. mail toimunud kontserdil astusid publiku ette järgmised noored muusikud:

plokkflöödiduo koosseisus Kärt Eliise Sing ja Hanna-Liisa Neimann ning flöötide duo koosseisus Jaana Mari Kala ja Mia Mirel Asi õpetaja Oksana Iljašenko flöödiklassist;

Katariina Nagel ning klaveriduo Kaisa ja Maia Mähar õpetaja Martina Liiveri klaveriklassist;

Karl-Markkus Rebane ksülofonil, Robin Sõukand ning Ethlyn Palu marimbal õpetaja Brita Reinmanni löökpilliklassist;

Martin Kants ja õpetaja Ilmars Priede kitarri- ja ansambliklassist;

Hanna-Liisa Neimann, Räpina ja Põlva muusikakooli solistide ansambel, Minna Emilia Vürst ning Arhanna Sandra Arbma õpetaja Margot Suure lauluklassist;

Alfred Vürst õpetaja Linda Villeri kontrabassiklassist;

Lemme Salf õpetaja Meelis Hainsoo kitarriklassist;

Marleen Punnisk koos oma õpetaja Alari Kalviku viiuliklassist;

Miriam Metsanurm ning akordioniansambel koosseisus Miriam Metsanurm, õpetaja Ave Astel ja Georg Neimann õpetaja Ave Asteli akordioniklassist;

Helerin Salve õpetaja Erene Petrova klaveriklassist;

Alfred Vürst õpetaja Priit Sonni trompetiklassist;

Minna Emilia Vürst õpetaja Tiina-Mai Arundi viiuliklassist.

Kontserdil esinesid ka õpetajad. Martina Liiver mängis klaveril virtuooslikult Ferenc Liszti «Gnoomide tantsu», klaveriduo koosseisus Martina Liiver ja Erene Petrova särasid klaveril Johannes Brahmsi «Ungari tants nr 5» esitades.

Kontserdil laulis fantastilise häälega Margot Suur. «Suur tänu osavatele kontsertmeistritele Martina Liiverile, Erene Petrovale ja Jürgen Järvpõllule,» ütles Räpina muusikakooli direktor Marika Klimberg-Hyötyläinen.

Kontsert lõppes õpetaja Ilmars Priede juhendatava RockBandi esinemisega, mille koosseisu kuuluvad Algis Nilin, Regnar Preeden, Ander Konsap, Katariina Nagel ning õpetaja ise. Esitusele tulid Ivo Linna «Aeg ei peatu» ning The White Stripes repertuaarist pala «Seven Nation Army».

Direktor märkis, et kontserdil jäi lisaks emadepäeva tervitusele kõlama üleskutse, et sõpru tuleb hädas toetada. Selleks oli saali ukse taga kogumisnõu, kus sai annetada Kulikivka sõprusrajooni toetuseks.

Kontserti helindas muusikakooli kauaaegne koostööpartner Mati Lukk. «Kõik oli väga tore, publikut jagus, ainult lavapind jäi meile paraku väga ahtaks,» sõnas Marika Klimberg-Hyötyläinen. «Jäin ise kontserdiga väga rahule ning kiidusõnad lähevad igale õpetajale suurepärase kontserdi ettevalmistamise eest.»