Võrumaal tuleb tunnustatud dirigendi kooride laulupäev

Juubelilaulupäev algab 3. juunil avakontserdiga «Valgust!» Tartus Pauluse kirikus ning kulmineerub 4. juunil traditsioonilise laulupäevaga Võrumaal Sulbi külas, kandes seekord pealkirja «Õitseaeg».

Laulupäevade traditsioon sai alguse 15 aastat tagasi, kui dirigent Triin Koch kutsus kõik oma kolm koori esimest korda ühisesse suvelaagrisse Abrukal, aasta hiljem kolis sündmus tema kodumurule Võrumaal. Koos tähistati koorihooaja lõppu ja anti lähedalasuvas Sulbi külas kohalikele elanikele meeleolukas kontsert. Sellest ajast on see kolme koori ühine traditsioon.

On harukordne, et ühe üsna väikese asula laululaval võib igal suvel kuulata tõeliselt kõrgetasemelist eesti koorimuusikat väga heade kooride esituses ning seetõttu on aastate jooksul laulupäeva publik üha kasvanud.

Triin Koch on Võrust pärit tunnustatud kooridirigent, kes on alates 2007. aastast olnud kõikide noorte ja üldlaulupidude dirigent ja liigijuht. Kõik kolm aktiivse kontserttegevusega koori kuuluvad Eesti harrastuskooride paremikku ja on tema käe all saavutanud auhinnalisi kohti nii Eesti kui ka välismaa konkurssidel.

Laulupäevased kontserdid on tasuta.