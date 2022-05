VIDEOLUGU ⟩ President Alar Karis käis suurõppuse käiku uurimas

«Nägin, et Eesti kaitsevõime on olemas ja valmis Eesti riiki kaitsma,» ütles Alar Karis Lõuna-Eesti Postimehele. «See ei ole mul esimest korda käia kaitseväe juures. Õppus Siil on iseseisvusaja kõige suurem ja eks see kajastus ka siin: kohal on nii liitlased, tegevväelased kui ka need, kes on ajateenistuses. Käib selline kokkuharjutamine.»