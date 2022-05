Avatud talude päeval osaleb tänavu ligi 280 talu

Ministri sõnul leidub tänavugi avastamist igale maitsele: saab näha mitmesuguseid loomi ja linde ning põllumajandustootmise köögipoolt. Kindlasti on põnev näha ka seda, kuidas kodumaine toit meie lauale jõuab ning kui palju tööd tuleb selleks teha. Talud on meie toidujulgeoleku tagajad.

Põllumajandusuuringute keskuse maaelu võrgustikutöö osakonna juhataja Reve Lamburi sõnul on avatud talude päeval osalejate seas uusi tulijaid 61, mida on kümmekond rohkem kui mullu. 52 talu avavad oma ettevõtmise vaid pühapäeval, ülejäänud on avatud nii laupäeval kui ka pühapäeval.

Sel aastal on üllatanud talude rohkusega Kesk-Eesti: Järvamaal (18), Raplamaal (16) ja Jõgevamaal (11) on oma maakonna kohta rekordiliselt palju avatud talusid. Paistab silma, et lisandunud on rohkem nii-öelda elustiilitalusid, kes soovivad näidata, kui tore ja hea maal on elada ja mida kõike seal saab ette võtta.