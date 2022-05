RMK hakkab 130-aastases männikus puid raiuma

Kohalik elanik Tiit Põder on öelnud, et kohalikele olulist metsa tuleb hoida kogukonna tarbeks.

Riigimetsa majandamise keskus (RMK) kinnitas Kanepi külje all asuva Ritsike palo metsatööde kava, misjärel saatis selle vallavalitsusele kooskõlastamiseks. Kui kohaliku elaniku hinnangul on rahva soovidest üle sõidetud, siis vallavanema sõnul on raiekava koostatud mõistlikult.