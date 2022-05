Kanepi vald soetab Valgjärvel terve kortermaja

Kanepi vallavanema Mikk Järve sõnutsi on aadressil Tuule tee 4 asuvas hoones kaks korterit täielikult renoveeritud ning seal saab hakata kohe elama. Ülejäänud korterites on võimalikud ümberehitused. Majal on uus katus ning paigaldatud vihmaveerennid.