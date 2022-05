Maarius Suviste: üks pidu ajab teist taga

Tundub, et vähemalt praeguseks on see viirus unustatud, kelle puhul rohkem või vähem, ja võetakse täie rinnaga vastu kõike pakutavat. Nagu üks piduline Postitee Pillerkaaril tõdes: nüüd tuleb kõik järele ja tasa teha, mis kaks aastat jäänud tegemata.

Ühest küljest on hea, et nii palju sündmusi toimub, olgugi et ühel ja samal ajal. Teisest küljest tekitab säärane rohkus jällegi olukorra, kus tuleb valik teha: kuhu minna, kuhu mitte. Sest paraku igale poole ei jõua ning see omakorda võib tähendada ju seda, et ühelt või teiselt ürituselt võetakse nii-öelda külastajaid ära. Ja kes siis võidab, kes kaotab? Äkki peaks sel puhul korraldajad rohkem koostööd tegema, läbi rääkima ja vajadusel kuupäevi nihutama siia-sinna?