Kindral Kerdi mälestuseks tuleb Võrru ausammas

«Kõigile tuli ootamatult kindral Kerdi lahkumine ja sisuliselt kohe tuli Eesti reservohvitseride kogus kokku tuumik, kelle sooviks on Eesti kaitseväele nii olulise isiku mälestuse väärikas jäädvustamine,» ütles Eesti reservohvitseride kogu (EROK) vanematekogu liige major Andre Lilleleht Lõuna-Eesti Postimehele. «Kuna Johannes Kert käivitas Eesti reservohvitseride kursused, siis peame seda enda auasjaks.»

Kokku on lepitud, et Kerdi mälestuseks püstitatakse Taara sõjaväelinnaku väravasse pronksbüst graniidist alusele. «Asukoha puhul räägiti ka Värskast, sest kindral Kert oli sealt kandist pärit, kuid et laiemalt seostub ta Kuperjanovi pataljoni taastajana ja ta ise pidas seda enda olulisemaks tööks, siis langes valik Taara kasarmutele,» selgitas Lilleleht.