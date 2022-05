Kütuste kõrged hinnad on sõitmist vähendanud

«Kui tavapäraselt liiguvad nii toornafta kui ka lõpptoodete maailmaturuhinnad suhteliselt sarnaselt, siis alates Venemaa agressiooni algusest on mootorikütuste turgudel olukord muutunud väga segaseks,» ütles õliühingu tegevjuht Mart Raamat. «Märtsis-aprillis oli laes diislikütuse hind, kuid viimasel kolme nädalaga on raketina tõusnud mootoribensiini hind. Seetõttu näeme turul anomaaliat, toornafta hind on maikuus olnud üsna stabiilne, diislikütuse maailmaturuhind on hoopiski langenud ja mootoribensiini puhul võib täheldada pea 20-protsendilist kasvu.»