Otepää lasteaed sai uue direktori

Merike Tiimann on pärit Sangaste piirkonnast. Ta on lõpetanud 2005. aastal Tallinna pedagoogilise seminari koolieelse lasteasutuse õpetaja erialal, 2007. aastal Tallinna Ülikooli magistrikraadiga kasvatusteadustes. 2013. aastal said Tartu Ülikoolis läbitud juhtimisalased kursused.