VIDEOLUGU ⟩ Jalavägi saab Lõuna-Eestis soomuse peale

«Eesti valitsus on teinud juba ühe miljardi [euro] eest otsuseid, et võimestada meie kaitseväge, et meie erinevaid kaitsevõimeid eelisjärjekorras arendada,» rääkis Laanet Lõuna-Eesti Postimehele. «Kui rääkida Lõuna-Eestist ehk 2. brigaadist, siis meil on tõesti plaanis 2. brigaad ära soomustada. Kindlasti on oluline K-9 ehk liikursuurtükkide soetamine, et oleks võimalik vastu seista võimalikule vaenlasele.»