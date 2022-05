Galerii ⟩ Kaitsevägi lubab suurõppusega kaasnevad kahjud heastada

Näiteks kui tuleb teade, et midagi on ära lõhutud, saabub CIMIC meeskond kohale, tuvastab kahjude ulatuse, lisab selle oma andmebaasi ning saadab pärast õppuse lõppu kohale parandajad, et taastada eelnenud olukord, või leitakse võimalus kahju hüvitada.