Mees varastas Valgas kullapoest ehteid

Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virk lausus, et mees rääkis vene keeles ja lasi endale näidata kaupa. «Kui müüja asetas leti peale ehteid, siis haaras ta sealt osa kaasa ja pani jooksu. Praegu ei ole veel õnnestunud teda tabada. Politsei kammib piirkonda läbi, uurijad üritavad saada ülevaadet, kas ta kuskile videosse võis jääda. Kui keegi on pärast kella 12.20 näinud seal piirkonnas liikumas umbes 20. eluaastates meest, kellel on must nokamüts ja must pusa, mille peal on valgel taustal punane kiri; ja mustad püksid, siis palume helistada telefonil 112,» lausus Virk kella 13 paiku.