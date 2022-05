Võrus etendub lugu legendaarsest Rannatarest

«Ühe väikelinna ajalooline mälu on alati tihedalt seotud avalike «kultuurihällidega». Olgu selleks siis sünnitusmajad, restoranid-sööklad või kirikud. Minu jaoks on oluline neid endiselt märgata,» ütles lavastaja Tarmo Tagamets. «Suvelavastus «Rannatare» tutvustab Võru linna nõukogudeaegset joogikultuuri ajal, mil kõik pähe hakkav oli keelatud ja «musi» oli patt. See on humoorikas lugu rikkaks saamise unistusest ja ühe (Lenini) ausamba müstilisest kadumisest.»