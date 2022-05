Vald ja Elektrilevi jõudsid ohtlike kaablite osas kokkuleppele

Valgas Pikal tänaval üle Pedeli jõe viiva silla servast on varisenud künkanõlv ning viga saanud sealsed kaablid. Valga asevallavanem Kaupo Kutsar ütles hiljuti ajalehele, et silla all on ripakil kaablid ja osa neist on ohtlikud. Kaablid kuuluvad riigifirmale Elektrilevi. Vald soovis, et firma viiks kaabli jõe alt läbi oma kuludega, kuna vallal sellist summat võtta pole. Elektrilevi soovis summa vallaga pooleks teha.