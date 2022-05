Valgamaa lühiuudised

Linna vanim puumaja ootab kasutajat

Vallal on kavas hoone remont ning seejärel loodetakse, et see aitab kesklinnale elu sisse puhuda.

Ehitusprojekt näeb ette järgneva ruumiprogrammi: esimesel korrusel asub kaks eraldi sissepääsuga äriruumi – Lõunasaal ja Põhjasaal. Lõunasaali pindala on 78,6, Põhjasaalil 87,5 ruutmeetrit. Veel on esimesel korrusel tehnoruum, koridor ja mõlemast saalist ligipääsetav inva-WC. Teisel korrusel on katuseaknaga koridor, millest pääseb kahele poole eraldi ruumidesse. Lõunapoolse ruumi pindala on 38,7, põhjapoolsel 57,7 ruutmeetrit. Hoone loodenurka on projekteeritud terrass pindalaga 84 ruutmeetrit. Ruumid on kavandatud selliselt, et hoone saab kasutusse võtta nii tervikuna ühe rendipinnana kui ka kahe eraldi pinnana. Restaureerimise järel on hoones kaugküte, vesi, kanalisatsioon ja internetiühendus.