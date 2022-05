Mati Määrits: peretoetused kui järjekordne proovikivi

Iseenesest poleks Reformierakonnal ju raske panna eelnõule ka oma allkiri ning valitsuskriis oleks taas ületatud või siis vähemalt edasi lükatud. Sel juhul oleks tegemist tõelise erakondade ülese kokkuleppega, mis oleks siduv ka riigikogu järgmistele koosseisudele. Samas on ilmselgelt näha, kui vastumeelne see oravaparteile on – peaminister on lubanud lausa tagasi astuda, kui nelja parlamendierakonna toetatud eelnõu peaks läbi minema.