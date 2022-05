Sandra Liiv: huumor aitab murest üle

Protsendid ja numbrid võivad tunduda kauged, aga kui me päriselt neisse süveneme, on neist raske ka mööda vaadata. Vaimse tervise murega puutub kokku iga kolmas-neljas inimene. Isegi kui tunned täna, et oled vaimselt tasakaalus ning see teema tundub kauge, võid olla täiesti kindel, et sinu lähiringis on inimesi, kes just selle mure pärast tuge vajavad.