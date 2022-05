Vaktsiinist keeldumise tõttu kaitseväes ametita jäänud said kohtuvõidu

Hiljuti tegi Tartu maakohus otsuse kaitseväe töötaja suhtes, kelle tööleping öeldi etteteatamistähtaega järgimata erakorraliselt üles 2021. aasta oktoobris põhjusel, et töötaja ei täitnud tööandja korraldust vaktsineerimise osas. Selleks ajaks oli ta kaitseväes töötanud 24 aastat ning soovis minna sealt otse pensionile. Maakohus leidis, et laopidaja töölepingu erakorraline ülesütlemine on tühine ning mõistis tema kasuks välja kuuekuulise hüvitise ning kõik menetluskulud. Kaitseväel on võimalik otsus edasi kaevata kuni 30. maini.

Kohtuotsuse ootel on veel üks kaitseväe töötaja ning 17 teenistujat.

Kaitseväelasi esindava advokaadibüroo Pallo&Partnerid advokaadi Jaanika Reilik-Bakhoffi sõnul on oluline võimalikult kiiresti leida õigusselgus vaktsineerimissunni küsimuses, kuna ühalt kannatavad täna töö kaotanud inimesed, kuid teisalt võib sarnane olukord meid varsti taas ees oodata.

Kohus oli seisukohal, et Eestis ei ole seni vastu võetud ühtegi seadust, millega oleks kehtestatud kas üldist või ametikohaspetsiifilist vaktsineerimiskohustust ning samuti, et vaktsineerimiskohustus riivab intensiivselt inimese kehalist puutumatust ja õigust eraelu puutumatusele ning eelduslikult peab inimesel olema õigus valida, kas lasta ennast vaktsineerida või mitte.

Kohus kordas, et alati on vajalik kaaluda, kas on teisi võimalikke abinõusid ning kas kõrgendatud risk on pigem ajutine. Samuti tõi kohus välja, et viirus, selle levik, haigestumine ning selle vältimise võimalused on olnud pidevalt muutuses, mistõttu ei saanud kaitsevägi olla veendunud, et vaktsiin on ainus tõhus abinõu.

«Vaktsineerima sundivad käskkirjad on tänaseks nii mõneski asutuses pärast töötajate töölt vabastamist kehtetuks tunnistatud, kuid töötajate suurim hirm on, et covid-19 haiguse leviku ägenemisega alustavad asutused uuesti sarnaste abinõude ning sunniga, mis tooks sügisel kaasa uued kohtuvaidlused – kõik see on aga koormav nii meie inimestele kui ka kohtutele,» sõnas Reilik-Bakhoff.