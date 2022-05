Lõuna-Eesti Postimehele sahistati, et kuna luksuskaupu enam Venemaale vedada ei või, on autovagunites Aasia päritolu odavamad sõidukid. Luksuskaubaks on küllap keeruline pidada ka silma jäänud nelja Valtra traktorit, mõnd kombaini ja koppa. Millistel asjaoludel õlivagunitele aga «Russki mir» kanti, jääb esialgu mõistatuseks.