Lõuna-Eesti omavalitsuste esindajad külastasid Euroopa kultuuripealinna Kaunast

“Meie visiidi eesmärk, lisaks sündmustest osa saamisele, oli vaadelda ja kogeda kultuuripealinna korralduslikku poolt. Jälgisime, kuidas on organiseeritud väliskülaliste juhendamine sündmustele, kuidas on sündmuste sisu loomisel arvestatud ka leedu keelt mitteoskavatele osalejatega ja kuidas teenindussektor, näiteks publides ettekandjad või taksojuhid, räägivad kultuuripealinna lugu,” sõnas Laaneots. “Meie huviorbiidis olid kõik olulised aspektid, mis on tähtsad sel puhul, kui piirkonnas on korraga mitmeid kümneid tuhandeid külastajaid rohkem kui tavapäraselt.”