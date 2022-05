Päästeameti aumärgi pälvis ka hulk lõunaeestlasi

Aumärkidega avaldati tunnustust nii Päästeameti töötajatele kui ka headele koostööpartneritele.

„Suur rõõm on avaldada täna tunnustust kõigile neile, kes on andnud hindamatu panuse ohutu, hooliva ning turvalise Eesti loomisel, kus on kõigil hea elada. Abivajajaid aidates ning keerulisi olukordi lahendades olete näidanud suurt professionaalsust ja pühendumist, et pakkuda kogu elanikkonnale turvatunnet. Riik ja ühiskond tervikuna peavad aga hoidma ka neid, kes teiste inimeste ohutuse eest seisavad, sest see töö mida need mehed ja naised teevad, pole sugugi lihtne,“ ütles siseminister Kristian Jaani.

„Oleme teinud ära suure töö ühtse päästevõrgustiku loomisel, kuid nagu näitavad sündmused Ukrainas – päästetöö on palju laiem kui vaid tule kustutamine. Elanikkonnakaitse arendamine on järgnevate aastate kontekstis võtmetähtsusega ning kutseliste ja vabatahtlike päästjate panus on siin ülioluline,“ lisas ta.

„Igal kevadel tunnustame neid uskumatult tublisid inimesi, kes annavad endast igapäevaselt kõik ja veel rohkemgi, et Eestimaal oleks ohutum ja turvalisem elada. Päästeamet on viimase 30 aasta jooksul märkimisväärselt muutunud ja saanud juurde palju olulisi ülesandeid. Eranditult kõik aumärgi saajad on oma pühendumise ja tegemistega muutnud meie kõigi elu paremaks ning tulnud vapralt kaasa ja kohanenud päästevõrgustiku uuendustega. Mul on rõõm, et saame silmapaistvalt tublisid missioonitundega kolleege ja partnereid taas esile tõsta ja tunnustada,“ sõnas Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu.

Kokku tunnustati Päästeameti sünnipäeval päästeteenistuse aumärgiga 139 inimest. Üle anti 3 Päästeteenistuse kuldristi, 13 Päästeteenistuse hõberisti, 98 Päästeteenistuse medalit, 8 Päästeteenistuse teenetemedalit kuldsete tammelehtedega, 16 Päästeteenistuse teenetemedalit hõbedaste tammelehtedega. Postuumselt tunnustati elupäästja III klassi medaliga veebruari alguses hukkunud vabatahtlikku päästjat Madis Millingut. Lisaks anti üle Siseministeeriumi tänukirjad ja Siseministeeriumi Hõbeteenetemärk.

Päästeteenistuse kuldrist antakse tunnustusena ulatuslike ja keerukate päästetööde juhtimise või silmapaistvate teenete eest päästealal, samuti kauaaegse eeskujuliku teenistuse eest päästeasutuses. Päästeteenistuse hõberist antakse tunnustusena keerukate päästetööde juhtimise, samuti silmapaistvate teenete eest päästealal. Päästeteenistuse medal antakse keerukatel päästetöödel üles näidatud vapruse eest, samuti teenete eest päästealal. Päästeameti teenetemedal kuldsete tammelehtedega antakse Päästeameti teenistujale 15-aastase laitmatu, samuti silmapaistvalt tubli teenistuse eest Päästeametis. Päästeameti teenetemedal hõbedaste tammelehtedega antakse Päästeameti teenistujale vähemalt 10-aastase laitmatu, samuti silmapaistvalt hea teenistuse eest Päästeametis.

Päästeamet tunnustab kahel korral aastas inimesi, kes on näidanud üles vaprust inimeste elu ja vara päästmisel või panustanud päästeala arengusse. Aumärke antakse üle kevaditi ning organiseeritud tuletõrje sünnipäeva ajal septembris. Päästeteenistuse aumärke on antud välja alates 1998. aastast.

Tunnustatud Lõuna-Eestist

Päästeteenistuse Medal

Andrus Nedo, Päästeameti Lõuna päästekeskuse Vastseliina päästekomando päästja

Andrus Nedo Foto: Tomi Saluveer / Lõuna-Eesti Postimees

Jean Tamm, Päästeameti Lõuna päästekeskuse Mõniste päästekomando komandopealik

Juku Saar, Päästeameti Lõuna päästekeskuse Põlva päästekomando meeskonnavanem

Aigar Mattus, Päästeameti Lõuna päästekeskuse Põlva päästekomando päästja

Marek Mägi, Päästeameti Lõuna päästekeskuse Otepää päästekomando meeskonnavanem

Sergei Jatsentjuk, Päästeameti Lõuna päästekeskuse Otepää päästekomando päästja

Merilyn Viin, SA Võrumaa Arenduskeskuse heaolu spetsialist

Pille Sikk, Otepää Vallavalitsuse sotsiaaltöö vanemspetsialist

Elar Sarik, PPA Lõuna prefektuuri Kagu politseijaoskonna Võru piirkonnagrupi piirkonnapolitseinik

Esper Ilm, MTÜ Orava Tuletõrje Seltsi vabatahtlik päästja

Mihkel Maks, MTÜ Karula Vabatahtliku Tuletõrjeseltsi vabatahtlik päästja

Männimetsa talu peremees Mihkel Maks Foto: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Päästeameti Kuldsete Tammelehtedega Teenetemedal

Külli Uibo, Päästeameti Lõuna päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo vaneminspektor Tõrvas