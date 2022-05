Jalaväelasel Silver Käärikul on adrenaliin tulvanud verre, nagu Atlandi tõusulaine. Pool minutit tagasi on lõppenud äge tulevahetus soomukitega ning kõik märgid näitavad, et Silver jäi ellu. «Sõda hakkas pihta, läks tulistamiseks ja mõned saime maha, mõned mitte. Vahva on!» hüüatab ta ja kaob metsa.