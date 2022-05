Annetajad pidasid meeles ka Lõuna-Eesti kirikuid

Kõige enam annetati Sangaste Püha Andrease kirikule - 3138 eurot. Urvaste Püha Urbanuse kirikule annetati 1664 eurot ja Põlva Püha Neitsi Maarja kirikule 511 eurot, teatas kirikufond.

«Eesti inimeste lahkus ajal, kui meie ühiskonda on tabanud mitu kriisi, on tänuväärne ja hindan seda kõrgelt,» ütles Eesti evangeelse luterliku kiriku (EELK) peapiiskop Urmas Viilma. «Eesti kultuuri- ja arhitektuuripärandi säilitamine tagab kogu ühiskonna jätkusuutlikkuse. Samas on palju inimesi, kellel on huvi toetada kodukoha kultuuri ja kirikut, millega tal on tugev isiklik side, isegi kui ta enam kodukohas ei alaliselt ei ela,» rääkis Viilma.

Kokku annetati kirikufondi kevadkampaaniaga 15 Eesti kiriku jaoks annetusi 39 000 eurot, kõige enam Tallinna piiskoplikule toomkirikule - 14 412 eurot. Tänavu jaanuarist maini kasvasid kirikufondi annetused üle kolme korra, kokku 125 000 euroni, mullu samal ajal oli annetatud 40 000 eurot. Kirikufond on tänavu jaganud annetusi 18 kirikule, kokku 72 000 eurot.

«Kirikufondi eesmärk on teha korda kõik EELK sadakond kehvas seisus kirikut ning on erakordselt tore, et väga paljud Eesti inimesed ja ettevõtted on andnud selleks oma panuse,» ütles kirikufondi juhataja Janek Mäggi.