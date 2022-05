Valgamaal lõppes õppuse Siil lahingutegevus

«Võib kõlada klišeena, et praktika on tõe kriteerium, aga seekordne Siil on seda meile tõestanud,» ütles 2. jalaväebrigaadi ülem kolonel Tarmo Metsa. «Aastaid tehtud töö üksuste ettevalmistamisel peegeldub meile nüüd maastikul vastu. Reservväelase jaoks on oluline tunnetada, et tema panus relvaliigi koostöösse on nähtav lahingupildis, saadud edu elamus mõtestab tema pingutuse ja väärtustab tema panust reservteenistusse.»