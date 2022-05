90-aastane endine arst: mul on elus tõesti õnne olnud

Rohkem kui 40 aastat Võrumaal arstina töötanud Hillar Kalda hakkab vaikselt naerma, kui küsida, kas 90-aastane mees on vana. «Vanasti öeldi meie kandis niimoodi, et mees on nii vana, kui vanana ta ennast tunneb, ja naine nii vana, kuidas ta välja paistab. Aga ütlen ausalt: kõik on suhteline.»