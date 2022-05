Põlva lasteaias Lepatriinu õpetaja abina tööle asunud ukrainlanna Viktoriia Irza tõdeb, et üheksa erivanuselist last on uue kohaga juba harjunud ega kiirusta päeva lõppedes koju. Mudilaste hulgas on ka ta enda järeltulijad – pooleteiseaastane Mia ja neljane Eva. Neist vanemal on numbrid ühest kümneni ning ka mitmed eestikeelsed käibefraasid juba selged.