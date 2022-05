Sõjapõgenike haridustee jätkamiseks kulub üle 60 miljoni euro

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna sõnul on praegu Eesti haridusasutustesse jõudnud ligi 5000 Ukrainast tulnud last ja noort ning sügiseks lisandub neid veel. “Selleks, et põgenikud saaksid meie ühiskonnas võimalikult hästi hakkama, peame oluliseks riigikeele õppe toetamist,” selgitas minister Kersna. “Lisaeelarvest saadava rahaga toetame Ukrainast tulnud laste lõimumist Eesti haridusasutustesse. Riigikeele omandamiseks on kavas korraldada suvel keelelaagreid, kus Ukrainast tulnud lapsed saavad koos eesti lastega eesti keelt harjutada. Sügisest soovime Ukraina lastele pakkuda intensiivsemat keeleõpet näiteks keelekümblusmetoodikat kasutades.“