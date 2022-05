Lõuna-Eesti randu valvab tänavu kaks turvafirmat

GSG firmal on tänavu valvata Võrus kaks randa: Tamula ning Kubija. Mõlema juures alustatakse tööd 1. juunist, igal päeval kella 10–21, ka pühade ajal. Firma teenistusjuhi Joonas Trolla sõnutsi on kokku tööle võetud kümme inimest, kellest kaks hakkavad valvama Tamula ning üks Kubija randa. «Meeskond on komplekteeritud, koolitused käivad. Esmaspäeval puhastab tuuker mõlemad järved, lisaks paneme poid ning kolmapäeval on hooaja avamine,» lausus Trolla.