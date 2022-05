Juba pool aastat tegutsevad Võru kandis ametlikud toidupäästjad, et toetada kohalikke abivajajaid ja vähendada söögi äraviskamist kauplustes. Uudne on, et ära kasutatakse ka söögikõlbmatu puu- ja köögivili, mis läheb kogukonna liikmete hulgas loomasöödaks või kompostiks.