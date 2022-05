GALERII ⟩ Üle 2100 tantsija käis Põlva Intsikurmus saunas

Tantsude pealavastaja Heleri Kängsepp märkis vahetult enne algust, et platsil on 2169 tantsijat. «Väljaspoolt Põlva-, Valga-, Võru- ja Tartumaad tantsijaid ei olegi, vaid ühes rühmas on ka tallinlasi. Tartlased pole küll otseselt Kagu-Eestist, kuid nad on iga kord kaasa löönud, kui pidu on toimunud.»