Ukraina lapsed saavad Värska lähedal laagrites psühholoogilist abi

«Kõige enam tuntakse puudust sõpradest ja harjumuspärasest elukorraldusest Ukrainas. Paljud noored kurdavad, et neil ei ole siin omavanuseid tuttavaid, kellega nii muret kui ka rõõmu jagada,» rääkis Boychenko. «Lapsed ja noored, kes laagrisse saabuvad, on üsna lukus. Siinne rahulik looduskeskkond, puhkamist soodustav ümbrus, toob paljudele pingelanguse ja sel hetkel on psühholoogi tugi väga vajalik. Ühe neiuga rääkisime tunde, paljude pisarate saatel, päris öösse välja,» lisas ta ning märkis, et õnneks on suurem osa lapsi ja noori valmis jagama seda, mis hingel, kuid on ka neid, kelleni on väga keeruline jõuda.