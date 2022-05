Kiirusepiirangu pidev eiramine sunnib teelõigu ümber ehitama

Tõrva vallavanema Maido Ruusmanni sõnul tegi maanteeamet 2019. aastal kiirusemõõdistused, mis näitasid, et tegelik kiirus, millega Helme alevikku läbitakse, on lubatust ilmselgelt palju suurem. «Praegune kiiruspiirang on 50 kilomeetrit tunnis, kuid tegelikult läbitakse seda teelõiku kiirusega kuni 70 kilomeetrit tunnis,» sõnas Ruusmann.