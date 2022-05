Jaan Rapp: molutamise kiituseks

Enamasti olen vastuseks nimetanud mõne endale olulisemana tundunud ja esimeste seas meenunud tegevuse. Olen näiteks öelnud, et tegelesin oma keha ja vaimu eest hoolitsemisega.

Puhkuse viimastel päevadel aga tabas mind äratundmine, et tegelikult kulus minu puhkus suures osas molutamisele.

Mõnigi korralik kodanik võib nüüd kaasatundvalt või etteheitvalt pead vangutada: vaata kus laisk ja rumal – ei osanud puhkusega midagi peale hakata. Tegelikult on aga nii teadlased kui teised erudiidid juba mõnda aega võtnud sõna molutamise tähtsuse teemal. Eestis on seda teinud näiteks Fred Jüssi ja Mart Juur, üleilmselt USA professor Barbara Oakley. Tema on kasutanud selle kohta terminit «vaikerežiim», vahendab ERRi portaal Novaator.

Muu hulgas on Oakley selgitanud vaikerežiimi rolli õppimises ja uute ideede peale tulemises. Tema sõnul saab aju töötada kahes režiimis – keskendunult ja hajusalt mõeldes. Edu alus on professori sõnul see, kui oskame neid vaheldada. Seejuures mõlemas korraga olla ei saa.

Molutamise suur pluss on seegi, et tegu on väga mitmekülgse tegevusega.

See seletabki, miks tulevad paljudel kõige säravamad mõtted näiteks autoroolis, kõndides või ruumis, kus isegi keiser jala käib. Aju on lülitunud hajusmõtlemise režiimile ja mõnigi kuklasopis või alateadvuses küpsenud idee trügib pinge leevenedes esiplaanile. Minulgi tuleb seda sageli ette. Keset metsarada võib saabuda lahendus mind ammu vaevanud probleemile või tekkida hea idee lähituleviku tarbeks.

Just sellepärast on kasulik teha keset tööpäeva vahel väike paus, kui ülesanded ja südametunnistus vähegi lubavad ja väga suur kiirus taga pole. Sest kiiruski on suhteline mõiste ja paljud targad inimesed, näiteks teadmamees Gunnar Aarma, on soovitanud kiirustada aeglaselt.