Võrus valmisid lastekaitsepäevaks värvimis- ja nuputamiselehed

Kokku loodi viis erineva kujundusega lehte. Kujundused on inspireeritud Võru linnaga seotud elementidest. Näiteks on lastel on võimalus lahendada Võru Lastefestivali teemalist ristsõna; aidata Fr. R. Kreutzwaldi loodud tegelastel siilil ja Kalevipojal leida tee läbi labürindi üksteiseni; otsida erinevusi laste mängulaevalt Rosilla; olla osav kunstnik ning värvida erinevaid Võru linna maju või tutvuda Võru linnapildist leitavate loomadega.