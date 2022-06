Suur osa veeohutuspüstakutest on puudustega

Kokku vaadati üle 651 veeohutuspüstaku seisukord, teatas päästeamet kolmapäeval. 107 juhul olid puudu või rikutud stendi juurde kuuluvad päästevahendid ning 68 puhul oli stend ise rikutud või amortiseerunud. Katkiseid või rikutud infotahvleid leiti 41 korral ning stendi tähistav kleebis oli puudu 45 püstakul. "Eelmise aastaga võrreldes on olukord paraku kehvemaks muutunud,“ ütles ameti ennetustöö osakonna ekspert Mikko Virkala.

"Lõuna-Eestis kontrolliti 261 püstakut, neist 53 oli puudustega. 23 juhul olid puudu või rikutud päästevahendid, 17 juhul oli stend kas rikutud või amortiseerunud, 19 püstakul oli infotahvel rikutud või katki ning 2 stendil oli kleebis puudu või rikutud," täpsustas päästeameti kommunikatsiooniosakonna nõunik Silver Kuusik.

"Mullu tuvastasime puuduseid 104 veeohutuspüstakul, tänavu on see arv kahjuks mitmekümne võrra suurem. Arvestada tuleb aga sellega, et katkine või puudulik veeohutuspüstak ei saa pakkuda õnnetuse korral abi,“ rääkis Mikko Virkala.

Ta lisas, et seega peaks igaüks, kes haarab üldkasutatavalt veeohutuspüstakult kaasa päästerõnga või mõne muu abivahendi ning viib selle koju, mõtlema sellele, et potentsiaalselt seab ta ohtu kellegi elu ja rõhutas, et õnnetuse juhtumiseks piisab vaid hetkest ning siis on abivajaja päästmiseks arvel iga sekund.