Tuul võib neljapäeval pahandusi tekitada

Ööl vastu homset madalrõhkkond Liivi lahe kohal ilmateenistuse teatel süveneb ja liigub kiiresti üle Lääne-Eesti Soome. Vihmasadu levib öösel lõunast põhja suunas ja on ajuti tugev, päev tuleb sagedaste vihmahoogudega, võimalik on äike. Öösel puhub mõõdukas idakaare tuul, pöördub hommikuks lõunasse ja edelasse ja tugevneb puhanguti 15-18 m/s, saartel ja läänerannikul kuni 25 m/s.

Tema sõnul tuleb arvestada ka sellega, et nüüdseks on juba puud lehtedes ja need võivad tuuleiilide käes kergemini murduda.