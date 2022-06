GALERII ⟩ Lapsed sisenesid päris liiklusse

Ettevõtmise eestvedaja, liiklusõpetaja Toomas Meieli sõnutsi oli koolis liiklustunde isegi rohkem, kui on vajalik jalgrattalubade saamiseks. «Rääkisime liiklusohutusest ka laiemalt. Palju asju, mis on jalgratturile lubatud, on talle tegelikult ohtlikud. Autojuhid ei pruugi ju ka kõike teada või mäletada. Kas või ringristmikult maha sõites peab juht jalakäijale teed andma, aga talle on võib-olla meelde jäänud vaid see lause, mille kohaselt ülekäigukohal ei pea teed andma ning kui jalgrattur on ratta seljas, ei pea talle ammugi teed andma. Seetõttu rattur ei saa teha seda, mida võib, vaid peab tegema seda, mis on ohutu,» toonitas ta.