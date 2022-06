«Tulime abikaasa Raivoga Moostesse tegelikult esialgu aastaks, sest andsin lubaduse kirjutada koolile õppekava ning see käima lükata. Aasta pärast oli selge, et siit meil pääsu ei ole, sest huvi oli tõesti väga suur. Septembri algul sain oma töölauale 47 avaldust igas vanuses huvilistelt. See oli midagi erakordset,» tõdes Krista Sildoja.