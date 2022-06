Memmed ja taadid peavad Intsikurmus pidu

Pidu võõrustavad kordamööda Põlva, Võru, Valga ja Viljandi maakonnad ning tänavu on järg jõudnud Põlva kätte. Ühine suursündmus annab esinemisvõimaluse nelja maakonna eakate laulu- ja tantsukollektiividele ning rahvamuusikutele. Et aga laulurõõmu jätkuks rohkematele, osalevad peol ka täiskasvanute nais-, mees- ja segakoorid, samuti kollektiivid Järva- ja Tartumaalt. Ühtekokku on kohale saabumas 75 kollektiivi üle 800 esinejaga.

Eakate rahvapidude traditsioon sai Lõuna-Eestis alguse 1992. aastal Parksepas Võrumaal. Järgmisel aastal olid sealsele peole kaasatud juba ka Põlva maakonna eakad. Sealt edasi on Valga, Viljandi, Võru ja Põlva maakonna eakate taidlejate pidu peetud igal suvel kordamööda kõigis nendes maakondades. Pärisnimega on need küll memme-taadi rahvapeod, kuid tihti on koos vanema põlvkonnaga pidudel osalenud ka koolilapsed.