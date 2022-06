Kahe Võrumaa õpetaja panust kroonis elutööpreemia

Lisaks juhendab Jaarma õpilasfirmasid ning korraldab töövarjupäevi. «Kolm päeva varem [enne juubeliüritust] helistati ning küsiti, kas tulen. Ka siis ma veel ei kahtlustanud midagi, ei tulnud selle pealegi, et võiksin preemia saada. Olin väga üllatunud,» kirjeldas Jaarma oma emotsioone. «Algul oli imestus, pärast aga hakkas koitma küll, et palju aastaid on tööd tehtud ning see on olnud huvitav. Nüüd on vastutus suur.»