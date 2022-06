Tõrvast pärit muusik liitus uue kooslusega

Loo sõnade autor on Liis Lass. Kui Jurjens temaga ühel õhtul internetis lobises, jõuti järeldusele, et uut lugu ei peaks avaldama mingi suvalise projekti nime alt, vaid kooslus vajab korralikku nime. «Poisid olid kõik nõus ja kuna mul oli juba mitu aastat üks hea bändinimi soojas, saigi maimuke nimeks Hellride,» meenutas kitarrist.

Laulu mõtet kommenteerides tõdes Tomingas, et sageli otsime kedagi või midagi kauget ja püüdmatut, arvates, et see on alati parem. Tegelikult on see keegi või miski aga hoopis meie kõrval.